Messina, individuato e multato il 33enne che aveva lanciato la sua auto a 100km/h in via Garibaldi

E' stato rintracciato dalla Polizia Municipale il giovane che nella notte tra sabato e domenica aveva lanciato la propria auto, una Mercedes, oltre i 100 km/h sulla via Garibaldi. L'uomo, 33 anni, è stato interrogato e ha confessato agli agenti della Sezione Investigazione e Prevenzione, coordinati da Alessandro Platania. Alla fine la confessione. Per lui 116 euro di multa e 5 punti in meno dalla patente, con segnalazione alla Prefettura che potrà prendere ulteriori provvedimenti. Il giovane aveva persino ripreso col suo telefonino la partenza “a razzo” della sua macchina, inquadrando il tachimetro che raggiungeva in pochi secondi i centro chilometri orari, per poi rallentare. Per giunta, in condizioni meteo non certo ottimali, visto che nel momento in cui testava l’accelerazione del suo veicolo, ossia il tempo intercorso tra i 0 e i 100 chilometri all’ora, piovigginava e l’asfalto era bagnato.

© Riproduzione riservata