Barcellona, 13enne scappa da casa: ritrovato dopo qualche ora a Falcone sano e salvo

Momenti di paura a Barcellona, per la scomparsa di un ragazzo di 13 anni, Ali. Il giovane non si è presentato, come ogni giorno, all'oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice. Proprio da suor Marilena Mercurio è partito un appello sui social, nella giornata di oggi: "Avviso importante, stiamo cercando Ali, un ragazzo magro di 13 anni, è in giro avvisateci se l’avete visto e dove telefonate o alle forze dell’ordine di Barcellona Pg o al 3336607163. È una ragazzo grazioso oggi ha litigato ed è scappato. Vi chiediamo attenzione grazie". Dopo alcune segnalazioni, tra cui una proveniente da Terme Vigliatore, il ragazzo è stato trovato a Falcone ed è tornato a casa, fortunatamente sano e salvo.

