Rodì Milici, è in coma farmacologico la bimba azzannata dal pitbull

Restano gravi le condizioni di salute della bambina di tre anni di Rodì Milici (Messina), azzannata da un cane intorno alle 19 di lunedì, mentre si trovava a casa dai nonni materni in via Giacomo Leopardi a Barcellona.

La bimba, infatti, è stata ferita gravemente alla testa ed al viso dal pitbull dello zio che l'ha improvvisamente assalita. Il cane - allevato dal fratello dalla madre che vive con i nonni dalla bambina - per motivi precauzionali era stato lasciato fuori nel balcone e ciò per la presenza in casa della nipotina.

L'animale avrebbe abbaiato a lungo, tanto che uno dei nonni ha aperto un'anta della finestra per accarezzare il cane ed impedirgli di continuare ad abbaiare. Sarebbe stato in quel preciso istante che il cane, sottraendosi al controllo dell'anziano, si sarebbe avventato sulla bambina, azzannandola al viso, ferendola anche in diverse parti della testa. Il nonno paterno nel tentativo di sottrarre la nipote al cane, ha riportato ferite alle braccia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata