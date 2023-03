Taormina, “Foscolo” più moderna grazie alla Ferrari

La Ferrari ha ufficializzato l'avvenuta donazione a Taormina del ricavato di un'asta avvenuta nel 2021 nel corso del “Ferrari Cavalcade” svoltosi nella Perla dello Ionio.

Da tempo si parlava di questa assegnazione di somme - pari a circa 350.000 euro - al Comune di Taormina e adesso è arrivata la conferma definitiva direttamente da Maranello. La donazione è stata destinata, per esattezza, alla Media “Ugo Foscolo” di Via Cappuccini, che dal 2004 ospita anche i bambini delle Elementari da quando venne chiuso - per inagibilità - il plesso “Vittorino da Feltre”. Soddisfazione per questa comunicazione è stata espressa dal sindaco Mario Bolognari.

«Ferrari - fa sapere il “Cavallino” - conferma il proprio impegno per una causa importante, l’educazione delle giovani generazioni, con una donazione legata al 10. anniversario delle “Cavalcade”, celebrato in Sicilia nel settembre 2021. Il ricavato dell’asta, che si è tenuta al Teatro Antico, a conclusione di un evento che nel corso di cinque giorni ha toccato gli angoli più suggestivi dell’isola, sarà devoluto infatti a dei progetti formativi selezionati dall’Amministrazione comunale.

