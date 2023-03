Barcellona, morte del geometra Nino Cilona: versioni diverse e primo indagato

C'è un primo indagato per la morte del geometra Nino Cilona, 42 anni, precipitato poco prima delle 12,30 di sabato scorso, all’interno del Centro mercantile di Milazzo, dalla sommità di un capannone, da dove si verificavano infiltrazioni d'acqua piovana, e la cui tettoia, a quanto pare in lastre di coibentato misto ad altro materiale, non avrebbe retto al peso di una o più persone.

Ci sono ancora molte ombre sulla vicenda ed a quanto pare perfino versioni contrastanti che il magistrato inquirente, il sostituto procuratore Luca Gorgone che coordina le indagini della polizia del Commissariato di Milazzo, sta attentamente vagliando e continuerà a vagliare anche oggi perché l'inchiesta potrebbe allargarsi e coinvolgere testimoni che potrebbero diventare indagati. Di certo, fino adesso, c'è solo che l'esperto geometra, che in 25 anni di attività lavorativa si è sempre distinto nella sua professione, è precipitato all'interno del capannone numero 9 del Centro mercantile di contrada Ciantro perché la tettoia (sulla quale il geometra era stato issato da un cestello elevatore fornito da una ditta esterna) che il tecnico doveva esaminare, non ha retto al peso. Ieri, come atto dovuto, il magistrato inquirente ha iscritto nel registro degli indagati l'affittuario conduttore del capannone. Si tratta dell'imprenditore Domenico Grillo, 57 anni, originario di Torregrotta e residente a Milazzo. L'uomo, allo stato risulterebbe indagato per il solo reato di omicidio colposo. Il pubblico ministero, infatti, ieri stesso, ha designato il medico legale che nella mattinata di mercoledì riceverà l'incarico per effettuare l'autopsia sulla salma della vittima. Si tratta del medico legale Cristina Mondello. Nessuna contestazione è stata mossa fino adesso in merito alla mancata applicazione del piano di sicurezza e ciò farebbe presumere che l'inchiesta potrebbe avere nuovi e più ampi sviluppi.

