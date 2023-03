Milazzo, il doppio senso su via Colombo sarà presto realtà

Diventerà realtà nei prossimi giorni il doppio senso di marcia in via Cristoforo Colombo a Milazzo, annunciato da tempo dall’Amministrazione comunale. Mercoledì infatti inizieranno i lavori di realizzazione della nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale sulla stessa via Colombo e nel lato ovest del Lungomare Garibaldi, tratto compreso tra l’intersezione con la stessa via Colombo e vico Zirilli. Per tale ragione è stato disposto con ordinanza dirigenziale nei giorni 8, 9 e 10 dalle 19 alle 8 del mattino, il divieto di sosta con rimozione forzata sulle vie C. Colombo e sulla via Lungomare Garibaldi, lato ovest del tratto compreso tra l’intersezione con la via Colombo e vico Zirilli. I lavori saranno infatti effettuati dalla ditta incaricata nelle ore notturne proprio per evitare problemi alla viabilità.

Col doppio senso di circolazione nella via Colombo si punta a migliorare il collegamento tra la riviera di Ponente e quella di Levante. Le principali novità di questa modifica riguardano gli attuali stalli a pagamento che rimarranno ma verranno utilizzati in maniera opposta (da Piazza Roma verso la Marina Garibaldi), verranno soppressi i parcheggi degli scooter per essere trasferiti, probabilmente, nello spazio antistante che guarda il mare e cambierà il senso di marcia di via Cumbo Borgia (chi percorre via Colombo potrà raggiungere il teatro Trifiletti e la scuola Piaggia. Il doppio senso di marcia di questa arteria è già previsto nel Piano urbano del traffico approvato dal commissario straordinario nel 2013, quale soluzione per snellire la circolazione da Ponente a Levante attraverso anche la realizzazione della rotatoria. Tale intervento è stato limitato ad un primo tratto (San Papino-Piazza Roma), bloccando il successivo passaggio con una transenna.

