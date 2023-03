Messina, tiene legate in auto due capre destinate alla vendita: denunciato

Si aggirava per il “Mercatino domenicale delle pulci”, nella zona dell’Istituto Mandalari, con l’intenzione di vendere due capre al miglior offerente. Gli animali, in attesa dell’affare, erano sistemati nella sua autovettura, una vecchia Volkswagen Polo. È stato però fermato dagli agenti della polizia municipale, guidati dal commissario Giovanni Giardina, che lo hanno denunciato e multato. Protagonista un messinese della zona nord, dalla quale aveva raggiunto l’area di Giostra. Ma nel corso di alcuni controlli, finalizzati principalmente al contrasto del reato di ricettazione negli spazi mercatali, gli uomini della polizia locale, ieri mattina, hanno subito indirizzato l’attenzione sul “mercante”. Che ha anche provato a dileguarsi, nel tentativo di evitare ogni guaio. Fermato poco dopo, gli agenti hanno notato che nella parte posteriore del veicolo, sui sedili e legate, c’erano due capre destinate alla vendita. Erano tutto sommato in buone condizioni, ma ciò non ha evitato all’uomo una denuncia per maltrattamento di animali e una multa di ben cinquemila euro per violazione della normativa che riguarda il trasporto degli stessi animali.

© Riproduzione riservata