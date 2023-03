Dramma a Messina, bimba di 3 anni azzannata da un pitbull. E' grave, operazione in corso al Policlinico

Una bambina di 3 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Universitario di Messina dopo essere stata azzannata da un pitbull. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dalle forze dell'ordine, ma sembra che i fatti siano avvenuti a Rodì Milici (in un primo tempo sembrava Patti). Al momento la piccola è in sala operatoria, in chirurgia, dove è assistita da un'équipe composta da neurochirurgo, otorino e oculista che stanno intervenendo per i danni riportati dalla bimba alla testa. Il pitbull le avrebbe anche fratturato una vertebra cervicale. La bambina sarebbe stata morsa dall’animale di proprietà di un parente e una volta soccorsa, trasportata in elisoccorso all’Azienda ospedaliera universitaria di Messina. Sulla vicenda indaga la Procura di Barcellona, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta e delegato le forze dell’ordine affinché ricostruiscano le circostanze e individuino eventuali responsabilità.

