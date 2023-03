Venetico, ponte incompleto Saponara-Rometta: Rizzo accusa e invoca l’aiuto di Roma

Dubbi e interrogativi sulla vicenda che riguarda il completamento del ponte di collegamento tra i comuni di Saponara e Rometta. A rispolverare il caso, già più volte al centro della cronaca, è il sindaco di Venetico Francesco Rizzo. «Auspico fortemente che l'opera inserita nel Patto territoriale del Tirreno sin dal 2004 possa essere portata a compimento – dichiara – Tengo a precisare che la realizzazione di tale progetto, in cui ho sempre creduto e per il quale mi sono sempre battuto, darebbe attuazione alla volontà di ben altri 15 Comuni facenti parte del Patto territoriale. Ben 14 milioni di euro sono stati destinati, infatti, alla realizzazione delle infrastrutture, tra cui l’ “Asse del Mare” che avrebbe dovuto collegare, per l’appunto, il tratto da Monforte a Villafranca». Per Rizzo, «completare le opere crea sviluppo e sostiene l’economia del territorio. In questo periodo – prosegue – sto pianificando una serie di interventi e iniziative ulteriori rispetto a quelle recentemente finanziate dal Ministero dell’Ambiente, attraverso le quali verrà dato nuovo impulso allo sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali nella vasta area delle ex cave di argilla poste immediatamente a ridosso del centro abitato venetichese. Dobbiamo andare avanti e guardare al futuro – sottolinea Rizzo -. La cosa più è quella di consegnare ai giovani la speranza concreta di un futuro migliore. Come soggetto responsabile del Patto territoriale del Tirreno – continua – ho fatto enormi battaglie per far finanziare per il territorio circa 14 milioni di euro per interventi infrastrutturali e 28 milioni di euro per interventi imprenditoriali. Allo stato dei fatti non mi resta altro che chiedere un intervento sostitutivo del Ministero dello Sviluppo economico per far sì che tutte le risorse spese e gli interventi già realizzati negli altri Comuni possano finalmente risultare funzionali attraverso l’unificazione completa dell’ “Asse del Mare”. Per il primo cittadino, infine, «se ad oggi l’opera è rimasta incompiuta la responsabilità è del Comune di Rometta».

