Pronto soccorso di Milazzo, l’sos di Midili

È stato il “sogno” non realizzato dell’ex manager Francesco Poli che aveva avuto quell’intuizione che, se attuata per tempo, oggi avrebbe evitato i disagi che si registrano e sembrano non trovare soluzione.

Proprio qualche giorno addietro l’ennesima disfunzione quando un paziente, arrivato al pronto soccorso con un braccio rotto, ha dovuto attendere per ore prima di essere mandato in ortopedia perché non gli è attribuito il codice rosso o arancione. Può anche starci che non rientrasse in questo “colore”, ma bastava una semplice radiografia e l’invio nel reparto anziché lasciarlo dolorante attendere il turno e poi sottoporlo ad intervento solo... di notte quando è giunto il suo turno per la diagnosi. Assurdo! Così come è assurdo – e in questi giorni lo abbiamo ribadito più volte – che un Ospedale da ben 33 mila accessi l’anno non riceva la dovuta attenzione da parte dell’azienda sanitaria ma anche dalla Regione. E appare una mortificazione per la comunità il fatto che non si sia accolto l’invito dei consiglieri comunali a partecipare ad una seduta almeno per fare chiarezza su quello che andrebbe fatto, che possono o non possono fare per Milazzo. Ma il silenzio, l’indifferenza all’emergenza, non trovano giustificazioni.

In attesa di risposte abbiamo chiesto al sindaco di Milazzo, Pippo Midili se sia intenzionato a portare avanti delle iniziative nei confronti di Regione ed Asp per poter porre fine a questa emergenza ....a prescindere dai tempi per riattivare il Pronto soccorso e l'Ospedale di Barcellona

«Le criticità del pronto soccorso si trascinano da tempo anche se sono state acuite dal fatto che con il Covid è diventato l’unico a ricevere l’utenza di un vasto territorio. Già dopo l’insediamento mi sono attivato chiedendo innanzitutto il potenziamento strutturale del pronto soccorso, che dopo due anni siamo riusciti ad ottenere, anche se oggi la ristrutturazione è bloccata da un ricorso al Tar, Ma ho avuto rassicurazione che i lavori presto partiranno. Inoltre, ho chiesto ai vertici dell’Asp che ha la competenza sul nostro ospedale di implementare l'attuale organico in maniera tale da potenziare la presenza di medici e infermieri a Milazzo considerato che il pronto soccorso è il riferimento di un comprensorio di oltre 100 mila abitanti. Sono certo che, con il reperimento di nuove risorse economiche a valere sul settore sanitario, si potrebbero ipotizzare dei progetti obiettivo in cui coinvolgere medici che garantirebbero un servizio più adeguato alle esigenze».

