S. Teresa, al lavoro per ripristinare la Sp23. E torna in mente la strada da aprire...

Si lavora a tamburo battente sulla Strada provinciale 23 di Santa Teresa di Riva dopo il crollo che l’ha tagliata in due nella frazione Misserio nella notte tra martedì e ieri.

L’impresa “Sa.Co.Rest” di Favara, esecutrice delle opere di consolidamento già in corso, ha rimosso le macerie del vecchio muro e della sede stradale e ieri ha cominciato con la posa di blocchi di cemento in sostituzione della struttura di contenimento per stabilizzare il piede del terrapieno ed evitare ulteriori crolli. Poi si passerà alla costruzione dell’ultimo tratto del muro in cemento armato, lungo quattro e altro tre metri, a distanza di quattro metri da quello esistente, per il quale sono stati già infissi i pali nel terreno, con il successivo riempimento dello spazio all’interno.

