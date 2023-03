Barcellona, il rilancio del Cutroni Zodda tra “promesse e propaganda”

Non convincono le rassicurazioni politiche espresse unicamente dai deputati regionali che hanno partecipato mercoledì scorso alla seduta della VI Commissione Salute e sanità dell’Ars al termine della quale si sono susseguite in fotocopia dichiarazioni che fanno presumere che a breve sarà riattivata la piena funzionalità dei reparti del “Cutroni Zodda” penalizzati dalla pandemia e del Pronto soccorso – unico caso in Italia –, che ancora oggi continua a restare aperto soltanto nelle ore diurne e chiuso negli orari notturni.

Da più parti, specie tra gli attivisti del Comitato civico per la difesa dell’ospedale, si levano dubbiose riflessioni su quelle che sono considerate «promesse politiche» replicate che potrebbero non trovare fondamento visto il disastrosa condizione finanziaria della sanità regionale. Il sindacalista della Cgil Salvatore Chiofalo da un lato esprime «una ragionevole speranza che qualcosa incomincia a muoversi stante gli impegni verbali dei rappresentanti delle istituzioni regionali», dall’altro sottolinea che «giova tuttavia rammentare che degli impegni assunti», anche dall’assessora regionale alla Salute Giovanna Volo, «lo scorso 14 dicembre in una analoga riunione della stessa Commissione sono stati tutti disattesi e per tali ragioni la mobilitazione delle associazioni e del Comitato pro ospedale non si sono attenuate. Le mie riserve – afferma Chiofalo, che vista la corsa che si è scatenata tra quanto aspiravano a partecipare alla seduta della Commissione ha rinunciato a presenziare – sono riconducibili all’inspiegabile mancata approvazione della pianta organica del nosocomio che ci era stata promessa dai vertici dell’Asp di Messina nella riunione del Comitato tecnico istituito all Comune di Barcellona per iniziativa del consiglio comunale a pochi giorni della grande manifestazione pubblica che si è tenuta lo scorso 2 dicembre. Stesse riserve – aggiunge Chiofalo – riguardano la circostanza che rispetto a tutti gli impegni assunti non vi è traccia dei tempi entro i quali dovrebbero concretizzarsi».

