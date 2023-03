Messina, tragedia sfiorata in centro. Auto senza conducente va a finire su un motociclista

Disavventura per un motociclista oggi in pieno centro a Messina. L’uomo si è visto arrivare addosso un’auto senza conducente, ed è solo per puro caso che ha evitato l’impatto.

Il fatto è accaduto in via Oratorio della Pace dove un’utilitaria, una Fiat seicento si è improvvisamente mossa dal suo posteggio dopo che il freno a mano ha ceduto l’auto ha attraversato tutta la sede stradale e si è fermata solo quando il terreno è tornato pianeggiante. Sul posto la polizia municipale che ha rimosso il mezzo.

