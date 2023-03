Messina, studenti della "Vittorini" in visita alla Gazzetta del Sud

Gli studenti delle quinte classi - sezioni A, B, C - dell'istituto comprensivo "Elio Vittorini" hanno visitato la redazione della "Gazzetta del Sud", gli studi di Rtp e di Antenna dello Stretto. L'iniziativa a conclusione del corso di giornalismo a cui hanno partecipato dall'inizio dell'anno gli studenti dell'istituto, coordinato dal giornalista della Gazzetta del Sud, Giuseppe Palomba.

Il presidente della Ses e direttore editoriale Lino Morgante ha incontrato i ragazzi in visita allo stabilimento di via Bonino per un breve saluto. Gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti Alessandra Di Francesco, Lucrezia Passeri, Daniela Saglimbeni, Patrizia Mentione, Stefania Fobert e Luciana Serrentino.

