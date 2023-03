Stromboli, al via i lavori di consolidamento del costone di Ginostra

Al via nel piccolo borgo di Ginostra (Stromboli) i lavori di consolidamento del costone roccioso, su cui si poggia l’abitato, e delle scogliere fronte. L'intervento è stato finanziato, con 3.800.000 euro, nel contesto dell’emergenza Stromboli 2019, dal Dipartimento della Protezione civile. I lavori sono affidati alla ditta Vi.d.r. di Catenanuova (Enna) che si è aggiudicata la gara indetta dal Genio Civile di Messina. In concomitanza con l’inizio dei lavori, e sino al 30 aprile, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, con propria ordinanza, ha disposto, per motivi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, la chiusura al transito pedonale della stradella che dallo scalo Pertuso si dirama verso il centro abitato, nonché la chiusura di tutto lo scalo e delle aree circostanti. Sono previste deroghe, temporanee, in concomitanza con l’arrivo e le partenze dei mezzi di linea, previa sospensione in quei frangenti delle attività di cantiere, così come in caso di emergenze.

© Riproduzione riservata