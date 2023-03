Policlinico di Messina, il prossimo 21 marzo sciopero degli infermieri

Sarà sciopero degli infermieri al Policlinico di Messina il prossimo 21 marzo. Il sindacato Nursind ha comunicato la decisione di incrociare le braccia dopo una lunga battaglia «contro la carenza di personale e la gestione ritenuta gravemente lacunosa».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ennesimo incontro in Prefettura che il sindacato ha giudicato infruttuoso. «Il problema, ci riferiscono dalla direzione aziendale, nasce all'assessorato alla Salute – spiegano Ivan Alonge e Massimo Latella del Nursind – perché il tetto di spesa assegnato al Policlinico di Messina blocca assunzioni di personale, rinnovi e stabilizzazioni. Purtroppo, però, constatiamo che l'azienda ha provveduto ad aprire reparti su reparti senza che fossero previsti a livello di ultime dotazioni organiche e senza informativa sindacale. La direzione – proseguono i sindacalisti – intanto continua a dispensare incarichi come fossero noccioline togliendo infermieri e diminuendo sempre più il personale che assiste gli ammalati in corsia. Mentre si danno incarichi, in meno di 24 ore si chiude senza preavviso e senza informativa sindacale la Terapia intensiva del padiglione F che serviva tre blocchi operatori e garantiva estrema sicurezza a pazienti nel postoperatorio ed eventuali emergenze, con una delicatezza verso i pazienti ed il personale veramente disarmante».

