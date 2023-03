Messina Social City, in venti festeggiano l'assunzione a tempo indeterminato

Oggi pomeriggio, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, nel corso di un incontro alla presenza del sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, e la presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, unitamente ai due componenti il CdA rispettivamente, Daniela Bruno e Silvano Arbuse, si è proceduto alla trasformazione dei loro contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per altre 20 unità di personale dell’Azienda.

Nel ricordare che la Messina Social City, proprio oggi compie quattro anni di attività “non c’è miglior modo per festeggiare il risultato di un lavoro di squadra – ha detto il sindaco Basile – che ha coinvolto amministrazione e professionalità, in continuità con l’amministrazione De Luca che ha fortemente creduto nella creazione della Partecipata”. “Siamo orgogliosi e condividiamo – ha aggiunto la governance aziendale – la commozione dei nostri lavoratori e delle loro famiglie qui presenti per il raggiungimento di un traguardo collettivo che si aggiunge a quello del 31 dicembre scorso che aveva interessato altri 139 operatori”.

© Riproduzione riservata