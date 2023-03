Messina, Giovanni Giardina nuovo comandante della polizia metropolitana. Ma c'è un ricorso

Giovanni Giardina, commissario e vicario del comandante della polizia municipale di Messina, è il nuovo comandante della polizia metropolitana. Ha ricevuto l’incarico dal sindaco metropolitano Federico Basile.

Contro la nomina c'è già un ricorso, quello dell'ex comandante Daniele Lo Presti che ha già presentato un ricorso al tar di Catania contro il silenzio serbato dalla città metropolitana in merito alle richieste che lo stesso ha effettuato il 4/11/2022 e il 30/11/2022 rimaste inevase e relative alla mia disponibilità all’assunzione nei ruoli della città metropolitana ai sensi dell’art. 6 del DL 36/2022 (la norma utilizzata da Basile al comune per stabilizzare gli 11 agenti di polizia Municipale in comando) o all’attivazione di una convenzione con il comune di Taormina (la stessa attivata oggi per Giardina).

