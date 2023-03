Messina con il naso all'insù per ammirare il "bacio" astronomico tra Venere e Giove

Il cielo di marzo viene inaugurato da uno degli eventi astronomici più spettacolari dell’anno: il "bacio" tra i due pianeti più luminosi, Venere e Giove, che si trovano questa sera (mercoledí 2 marzo) alla distanza minima. E' dunque possibile ammirare ad occhio nudo questo incontro ravvicinato. Nella notte di ieri Venere era appena più basso di Giove sull'orizzonte occidentale, nella costellazione dei Pesci, mentre stasera il "sorpasso" è stato compiuto invertendo le posizioni, con Venere al di sopra di Giove. Anche se il bacio è visibile facilmente ad occhio nudo, ci sono dei consigli che è possibile seguire per godere a pieno di questo spettacolo che la natura ci offre: “È essenziale non stare in mezzo alle luci della città. Bisogna cercare un posto possibilmente buio, con l'orizzonte di nord-ovest libero, ovvero dove tramonta il sole. Sarebbe ancora meglio arrivare prima del tramonto. E poi, per vedere ancora meglio l'evento, dotarsi di un semplice binocolo o telescopio amatoriale. Sperando ovviamente che il tempo sia clemente”.

Oltre a questi due pianeti, è possibile osservare anche Marte, alto nel cielo della sera, dove completa il proprio lungo percorso nella costellazione del Toro. Dopo una permanenza durata diversi mesi, il 26 il Pianeta rosso farà il suo ingresso nella costellazione dei Gemelli.

© Riproduzione riservata