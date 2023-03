Messina, Amam: da oggi riduzione o distacco dell'acqua per le utenze morose

Questa mattina puntualmente l’Amam ha avviato le azioni di riduzione e distacco del flusso idrico per quelle aziende o per quelle abitazioni la cui utenza risulta morosa. Sono scaduti infatti ieri i termini per sanare il contenzioso o concordare un rientro a rate. Sono almeno 30.000 le utenze sulle quali non risulta avviata alcuna interlocuzione con l’Amam. Per le utenze domestiche è prevista solo la riduzione del flusso mentre per le utenze non domestiche, quindi commerciali, Amam può passare direttamente al distacco.

