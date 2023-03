Alloggia in un B&B e lo trasforma in market della droga: arrestato 51enne a Giardini Naxos

A Giardini Naxos (Messina) aveva creato un vero e proprio market della droga nella stanza di un B & B che aveva preso in affitto per pochi mesi ma è stato arrestato dai carabinieri, che da tempo ne controllavano le mosse. Protagonista un 51enne finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era insieme con la convivente, che è stata denunciata per lo stesso reato.

Durante una perquisizione eseguita con l’ausilio di cani antidroga i militari hanno sequestrato oltre 1,5 kg di marijuana, circa 750 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina e oltre 40 grammi di ecstasy. Sequestrati anche circa 50 grammi di sostanza utilizzata per il taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La droga è stata inviata al Ris Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio

