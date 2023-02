Ospedale di Barcellona, tutti uniti a Palermo

Anche i 13 sindaci dei Comuni componenti del Distretto socio sanitario D28 di cui è capofila Barcellona, riuniti ieri a Palazzo Longano per i lavori preparatori necessari al fine di ricostituire “l'Ufficio Piano”, l'organismo chiamato a predisporre il nuovo Piano di zona dei servizi socio assistenziali da erogare su base distrettuale, hanno trattato ieri della sempre più delicata e rovente questione Ospedale. Ciò in vista della convocazione della rappresentanza dei sindaci nella seduta della sesta Commissione dell'Ars “Salute servizi sociali e sanitari”, convocata dal suo presidente Giuseppe Laccoto.

È stata convocata per domani, con inizio alle 12, l’audizione alla quale parteciperà l'assessora regionale per la Salute Giovanna Volo, con all’ordine del giorno «l’individuazione delle misure finalizzate al recupero della piena funzionalità dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto». I sindaci, presenti domani a Palermo, saranno Pinuccio Calabrò, primo cittadino di Barcellona, ed il presidente del Comitato dei sindaci dello Distretto socio sanitario, Eugenio Aliberti, a sua volta primo cittadino di Rodì Milici. Ieri i due sindaci hanno deciso – dopo la mancata attuazione delle precedenti promesse dell’assessora Volo che aveva assicurato il rafforzamento del personale medico tramite “prestiti” di altre aziende ospedaliere – di prendere una ferma posizione a nome del Distretto socio sanitario di Barcellona. Una posizione finalizzata all'attuazione immediata dell'emergenza-urgenza: ciò tramite la riapertura del Pronto soccorso del “Cutroni Zodda”, chiuso ai pazienti ordinari e soprattutto alle urgenze. Attualmente, il Pronto soccorso, essendo riservato solo ai pazienti non gravi con sintomi covid, è aperto dalle 8 alle 20 mentre resta inesorabilmente chiuso di notte e durante i giorni festivi. Fatto questo che, secondo molti, determinerebbe una interruzione di pubblico servizio che verrebbe però ignorata da chi dovrebbe perseguire tale ipotesi di reato, più volte evidenziata in e sposti inviati all'Autorità giudiziaria.

