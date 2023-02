Messina, lavori alla galleria S. Jachiddu: resterà chiusa venerdì e sabato

Dalle ore 7 di venerdì 3 marzo alle 19 di sabato 4 marzo, sarà vietato il transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria San Jachiddu di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata, provvedendo ad interdire le bretelle di collegamento alla stessa galleria sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata con collocazione di idonee barriere e di segnaletica di preavviso di chiusura della galleria lungo i viali Giostra e Annunziata. Il provvedimento viario è stato disposto per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della canalizzazione di raccolta delle acque di scolo provenienti dai terrapieni adiacenti e per il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale all’interno della galleria.

© Riproduzione riservata