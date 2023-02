Anche a Messina è il giorno delle Primarie del Pd: sono 34 i gazebo

E' il giorno delle Primarie del Partito democratico. Oltre 200 i volontari a Messina e provincia nei 34 gazebo per l’elezione del nuovo segretario nazionale, tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. «Abbiamo allestito una macchina organizzativa importante, in modo da dare a tutti la possibilità di scegliere chi guiderà il partito nei prossimi anni», afferma il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta. Ci sono due proposte e visioni nel Pd, domani sapremo quale è stata preferita».

Quanto ai seggi, quello Messina 1 è stato spostato dal Centro commerciale di Tremestieri alla sede del patronato di via Consolare Valeria (accanto alla parrocchia “Santa Domenica”, sempre a Tremestieri. In città, gazebi a piazza Cairoli, piazza Castronovo e via Circuito a Torre Faro. Ad Antillo si vota nel circolo Pd di via Roma; a Barcellona, nel gazebo in piazza San Sebastiano; a Brolo, al Palatenda di piazza Annunziatella; a Capo d’Orlando, gazebo in piazza Matteotti; A Castel di Lucio, nel Palazzo comunale; a Castroreale, nell’associazione di via Zaccani (Protonotaro); a Ficarra, nei locali dell’associazione culturale Ficarra Bene Comune di via Roma; a Francavilla e Giardini, nelle sedi del Pd; Gioiosa Marea, auditorium comunale; Malfa, gazebo in piazza Immacolata; Milazzo, sede circolo Pd; nelle aule consiliari dei Comuni di Mistretta, Motta d’Aaffermo, Nizza, Pettineo, Rometta e Villafranca; Patti, gazebo in piazza Sciacca; San Piero Patti, Cinecircolo; San Teodoro, sede circolo Pd; Santa Teresa di Riva, Palazzo della cultura; Agorà di Sant’Agata Militello; circolo Pd di Sant’Angelo di Brolo; delegazione municipale di Savoca; Taormina, Centro ricreativo Terza età; Tortorici, ex circolo Pro loco; Venetico, associazione sportiva di via Impalà.

