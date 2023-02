Milazzo, la crisi dei negozi. E c'è chi pensa di spostare il mercato nel centro storico

Che i negozi del centro cittadino di Milazzo vivano una situazione economicamente non facile, è risaputo. Qualunque soluzione o iniziativa percorsa ad oggi, non ha fornito il risultato sperato mentre la grande distribuzione incrementa il numero delle presenze e anche i servizi rivolte alle famiglie che sembrano prediligere i centri commerciali alla classica passeggiata sul Lungomare Garibaldi. E così arriva la proposta, di quattro consiglieri comunali, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Damiano Maisano, Alessio Andaloro, che rivolgono al sindaco e alla sua giunta di spostare il mercato settimanale del giovedì che attualmente si svolge sul Litorale di Ponente, nel centro storico mamertino. Questo a detta del consigliere Italiano, movimenterebbe il centro offrendo più respiro ai commercianti dei negozi. Un ulteriore tentativo per evitare il tracollo delle attività che insistono nel centro di Milazzo, che in alcune giornate sembra deserto. “Un’iniziativa che era nata da alcuni commercianti e che i consiglieri di opposizione hanno deciso di sposare “…oltre alle classiche bancarelle anche tutte le attività commerciali del centro verrebbero coinvolte dal notevole afflusso di clientela” si legge nella proposta inviata all’amministrazione. La proposta trova tra gli altri, il consenso di Maurizio Capone ex amministratore comunale e direttamente coinvolto dalla questione perché commerciante proprio nel centro città.

“Sono favorevole allo spostamento del mercato settimanale, ha commentato Capone, perché l’afflusso di gente coinvolgerebbe anche tutti i negozi. Bisogna organizzare iniziative utili alle attività commerciali, chiudere il centro magari nel fine settimana. Certamente per indovinare la migliore formula applicabile, occorrerebbe avviare una prima fase sperimentale”.

