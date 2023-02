Pedaggi Messina-Villafranca, c'è il dietrofront: rimborsi solo per mezzi commerciali

«Rispetto ai rimborsi dei pedaggi per la tratta Messina-Villafranca è stato confermato che la copertura finanziaria assicurerà il rimborso solo per i mezzi commerciali»: è emerso anche questo nel corso della seduta della sesta commissione parlamentare, presieduta da Bernardette Grasso, che stamattina si è svolta nella sede del Consorzio autostrade siciliane, a Messina. A rivelarlo è il deputato regionale di Sicilia Vera Pippo Lombardo, che parla di «ennesima conferma di come il governo regionale precedente abbia fatto norme spot senza adeguata copertura finanziaria o peggio ancora inattuabili». I rimborsi erano stati previsti con decreto assessoriale prima ed un emendamento alla legge di bilancio regionale del 2022 poi, con questa dicitura: «Contributo economico agli utenti residenti nella prov. di Messina, massimo 200 euro, a titolo di rimborso dei pedaggi autostradali corrisposti in entrata e in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo dell'autostrada A20 Messina-Palermo».

Nel corso della seduta Lombardo e i deputati di Sud Chiama Nord e Sicilia Vera hanno chiesto aggiornamenti all'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, e al presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, sui lavori relativi alla frana di Letojanni, sulla A18: la riapertura avverrà «entro il compimento dell’ottavo compleanno della frana» ha assicurato il commissario Croce. Sarà vero?

