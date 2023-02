Messina, divide il nuovo chiosco che verrà realizzato a Cristo Re

Sta facendo discutere sui social, e non solo, lo "scheletro" del nuovo chiosco che sorgerà proprio alla base del Sacrario di Cristo Re sulla Circonvallazione. In tanti si chiedono, infatti, se fosse proprio necessaria in un luogo storico e dal forte impatto turistico l'installazione di questa nuova attività commerciale per la vendita di bevande e prodotti alimentari. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e dovrebbero essere ultimati entro la fine di marzo. La proprietà della struttura è della ditta “Tre & Tre srl”, committente dei lavori: il costo è di 30mila euro. I lavori sono eseguiti dall’impresa “Dielle costruzioni srl” su progetto dell’ingegnere Francesco Coiro. La struttura risulta in regolare possesso di autorizzazione dal 2021 e proprio con il Comune di Messina è stata stipulata una convenzione per la realizzazione di due bagni pubblici, una rampa per disabili oltre ad un info point dedicato ai turisti che giornalmente affollano quell'area per guastarsi il meraviglioso spettacolo dello Stretto di Messina. Anche il materiale utilizzato e i colori avrebbero ottenuto il via libera.

