Frana a Letojanni sulla Messina-Catania. Croce: "Speriamo di riaprire subito dopo l'estate"

Il tratto di autostrada chiuso a seguito della frana di Letojanni potrebbe riaprire subito dopo l’estate. Ad auspicarlo Maurizio Croce, Commissario dell’ufficio per l’emergenza e il dissesto idrogeologico della Regione Sicilia parlando dei lavori per ripristinare l’autostrada interrotta dalla frana di Letojanni a Messina, nella sede del Cas dove oggi si riunisce la Commissione Ambiente Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale per sentire in audizione Presidente del Consorzio, Filippo Nasca.

«Il cantiere - afferma Croce - ha ripreso qualche settimana fa a seguito di una perizia di variante che scaturisce dalla necessità di non fare la seconda galleria quindi l’unica galleria sarà quella che è già stata realizzata, speriamo che subito dopo l’estate si possa riaprire. I tempi del cronoprogramma prevedono che si finisca intorno settembre -ottobre ma se l’impresa riesce ad accorciare i tempi ed aprire prima dell’estate così come è stato richiesto dall’assessorato alle infrastrutture e dal consorzio autostradale sarà un anticipo rispetto alla fine dei lavori». «La seconda galleria - conclude- verrà sostituita da un consolidamento a valle di un tratto di autostrada quindi una volta che i lavori saranno conclusi l’autostrada riaperta in entrambe le corsie».

