Pronto soccorso Milazzo, impressionanti i numeri del sovraffollamento

Ben 33mila accessi nel 2022, tempi di attesa che superano mediamente le cinque ore, tranne (e ci mancherebbe pure) i casi di codice rosso, difficoltà nel trasferimento dei pazienti nei vari reparti dei presidi, almeno dieci proteste al giorno

Sono i “numeri” del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Numeri che meriterebbero una attenzione immediata da parte dell’Asp ma anche da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità che non può – a meno che non sia informato – avere conoscenza della grave situazione che si registra a Milazzo dove ormai in maniera continuativa, in turno operano solo due medici! Una situazione paradossale che più volte non solo la classe politica (che evidentemente manca di peso specifico) ma anche i sindacati hanno sollevato. Appare davvero poco edificante non tener conto assolutamente delle proteste dei cittadini che, quando sono costretti (e rimarchiamo il concetto) a rivolgersi ai sanitari, si ritrovano alle prese con una autentica odissea data dall’incertezza sia dei tempi della prestazione sia della destinazione dell’eventuale ricovero visto che nell’intera provincia si è registrato un taglio di posti letto evidente.

