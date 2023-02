Messina, riparata una condotta idrica che serve centro città e zona nord

Riparazione ad una condotta idrica adduttrice che serve il centro città e la zona nord, per questo occorrerà sospendere la distribuzione in rete e potrebbero riscontrarsi riduzioni dei consueti tempi di distribuzione idrica.

In dettaglio, le zone interessate: C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli; Parte alta della Via Torrente Trapani; Via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108; C.da Scoppo e c.da Caprera; Bisconte; San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena; c.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia; i villaggi collinari della zona nord (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), Sant’Agata, Ganzirri e Torre Faro.

