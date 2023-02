Messina, la stagione dei concorsi si allunga: pronto quello del verde in città

Di concorso in concorso. Da quello per i 341 posti al Comune a quello dei 100 alla Messina Servizi. E se per il primo a giorni dovrebbero essere rese note ai 26mila partecipanti le modalità con cui sarà svolta la preselezione in programma fra aprile e maggio, per il concorso alla Messina Servizi è prossima la pubblicazione del bando. Dovrebbero passare al massimo due o tre settimane e così entro la metà del mese prossimo potrebbe scattare la corsa alla candidatura.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dai posti che devono essere riservati alla “mobilità” regionale, cioè fra coloro i quali sono inseriti nelle liste di coloro che non sono più occupati in una delle aziende pubbliche della regione. Dopo una verifica durata un paio di mesi, è emerso che sono tre le persone che hanno diritto di prelazione e di poter essere assunti. Questo riduce a 97 le posizioni che andranno a bando a marzo. Una parte importante sono quelle legate al verde, una delle attività che Messina Servizi ha ricevuto in dote dal Comune con un contratto aggiuntivo.

