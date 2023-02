Messina, eventi di Carnevale: a chi vanno i trentamila euro spesi

Sono serviti poco meno di 30 mila euro per allestire il programma del Carnevale messinese, dal giovedì grasso a martedì. Nulla a che vedere con il lussuoso Natale della rinascita, un antipasto in vista dell’estate (a Pasqua ci si limiterà sostanzialmente ai tradizionali momenti religiosi), ma in ogni caso un’altra tappa del progetto più ampio che ha ormai uno slogan consolidato: “Messina città della musica e degli eventi”. Nel caso specifico, quei 30 mila euro sono andati tutti fuori città: in parte a Taranto, in parte a Milano.

La Container srls di Taranto è l’impresa che gestisce una delle più importanti agenzie di spettacolo del Mezzogiorno, “Solo artisti esclusivi”, e nel mini-cartellone messinese ha presentato il suo fiore all’occhiello, il Carillon vivente, «con un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi»; la Carrozza incantata, e cioè un’animazione itinerante dotata di impianto audio per musica di sottofondo; la Mabò Band, spettacolo itinerante che si fonda sull’improvvisazione comico-musicale; e il Crazy Dream Circus, che ieri ha chiuso la rassegna a Villa Dante.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata