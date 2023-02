Marijuana nel sottoscala, 55enne arrestato a Messina. Controlli nella zona sud

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri della Stazione di Gazzi, nel corso dell’attività di controllo del territorio, con compiti specifici finalizzati alla prevenzione e contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, accorgendosi dei numerosi e frequenti passaggi dell’uomo nei pressi di una zona ritenuta luogo di spaccio, lo hanno seguito e, sospettando che all’interno della sua abitazione potesse essere detenuta della droga, i militari hanno effettuato una perquisizione quindi controllato tutti gli ambienti della casa, rinvenendo ben occultati nel sottoscala 1,5 kg di marijuana, suddivisa in 12 confezioni sottovuoto e destinata alla vendita. La droga, è stata pertanto sequestrata per le analisi di laboratorio.

Controlli nella zona sud

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno intensificato i controlli, concentrandoli soprattutto nei villaggi di Case Gialle, Fondo Fucile e Aldisio, predisponendo mirate verifiche finalizzate a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata posta ai controlli alla circolazione stradale, con la predisposizione di posti controllo, attuati anche nelle ore notturne, all’esito dei quali, i Carabinieri hanno controllato più di 50 veicoli e oltre 60 persone, contestando diverse violazioni al codice della strada. Inoltre 6 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state deferite a vario titolo per guida in stato di ebrezza e guida senza patente, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, nonché per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Altre 2 persone sono state deferite per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché trovate in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli di genere vietato, rispettivamente di 17 e 20 centimetri. Inoltre, un 30enne, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di un’autovettura risultata provento di furto e, pertanto, è stato denunciato per ricettazione e violazione degli obblighi della misura cui era sottoposto. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Infine un 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito, in stato di libertà, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All’esito di una perquisizione eseguita presso il domicilio del giovane, i Carabinieri hanno trovato 30 grammi di marijuana occultata nella camera da letto.

