Messina, il sindaco Basile ospite alla Gazzetta. Risponderà anche alle domande dei cittadini

APProfondimento. Al via da questa settimana una serie di incontri nella redazione digital della Gazzetta del Sud . Ogni giovedì saranno ospiti, nei nostri studi, personaggi chiamati a rispondere alle nostre domande ma anche a quelle dei nostri lettori. Alla prima puntata sarà protagonista Federico Basile Sindaco di Messina . Vi invitiamo ad inviarci le domande che gireremo al primo cittadino. Per farlo potete utilizzare il numero WhatsApp 335.5492877 – E potete inviare anche dei brevi vocali o dei video (20” max.) che mostreremo al nostro ospite. Potete formulare le domande anche nei commenti di questo articolo. Vi aspettiamo numerosi. L’incontro sarà online giovedì sera sul nostro sito e sui nostri canali social e su RTP Messina , venerdì alle 15. In studio con il sindaco Basile ci saranno Salvatore De Maria - RTP Messina e Domenico Bertè

