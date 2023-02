Messina, il nodo Porto di Tremestieri: incontro a Roma col sottosegretario alle Infrastrutture

Incontro questa mattina tra il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, il sindaco di Messina, Federico Basile (accompagnato dal vicesindaco Salvo Mondello e dal direttore generale del Comune, Salvo Puccio) e il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano. Oggetto dell'incontor le problematiche relative alla realizzazione del porto di Tremestieri. "Ringrazio il sottosegretario per la disponibilità e per l’attenzione che ha dimostrato in questo primo incontro interlocutorio - ha ribadito la Siracusano - in cui sono state esposte le enormi difficoltà che finora hanno impedito il completamento del progetto. Il percorso è certamente complesso, ma ci impegneremo tutti affinché si trovi una soluzione per rendere operativa un’opera che ha valenza strategica per la città di Messina e per tutto il territorio circostante”.

