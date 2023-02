La denuncia di Lupò (Ance): "Le imprese messinesi tagliate fuori dai lavori legati al Pnrr"

"Le imprese siciliane e soprattutto messinesi completamente tagliate fuori, escluse dagli affidamenti della società statale Invitalia per opere che devono essere realizzate sul territorio metropolitano e per le quali sono stanziati oltre 135 milioni di euro dal Pnrr. Come potrà mai rilanciarsi il tessuto imprenditoriale messinese se non viene data la possibilità neppure di partecipare alle opportunità connesse con il Piano nazionale di ripresa e resilienza? E ancora una volta si ha la conferma di come il Pnrr sia uno strumento pensato per favorire il Nord e le sue aziende". Va giù durissimo Giuseppe Lupò, vicepresidente vicario di Ance Messina e di Sicindustria Messina, rappresentante di una delle imprese storiche dell’edilizia nella nostra città.

Con le procedure di competenza della città metropolitana, ma di fatto gestite esclusivamente da Invitalia, "si evidenzia un modo di agire che esclude totalmente i principi base della massima partecipazione all’assegnazione dei lavori pubblici da parte della imprese, oltre a tagliare fuori professionisti, imprenditori e anche gran parte delle maestranze per la progettazione ed esecuzione di 11 opere da 132 milioni di euro in totale già appaltate senza nessuna evidenza pubblica, attraverso il portale di Invitalia, a società di ingegneria ed architettura, consorzi e aziende non messinesi e, tranne qualche caso sporadico, nemmeno siciliane. Mi riservo – prosegue Lupò – come cittadino, imprenditore e rappresentante di una associazione di categoria, di verificare la legittimità di tutto questo iter, ma, di sicuro, sento il dovere di intervenire in modo forte per contestare l’opportunità di questa scelta politica, prima che amministrativa, da parte della Città metropolitana di Messina. Non può essere tollerato, senza colpo ferire, questo metodo che tende a fare passare sulla testa dei cittadini e del sistema economico locale interventi così importanti non solo dal punto di vista delle opportunità di lavoro e sviluppo per il sistema imprenditoriale dell’intera città metropolitana, ma anche per migliorare la vivibilità nel nostro territorio. Significa rassegnarsi a considerare tutta la provincia di Messina solo un mercato di consumo e non un luogo dove potere produrre lavoro. E questo, per un imprenditore – conclude Lupò – è francamente intollerabile”.

Puccio: "La Città Metropolitana non ha colpe"

Sulla vicenda interviene il direttore generale del Comune Salvo Puccio che specifica come “la città metropolitana di Messina non può di fatto decidere a chi affidare i lavori legati al piano nazionale di ripresa e resilienza. Non è Palazzo dei Leoni a decidere i requisiti di partecipazione ma è Invitalia. Vengono messi a bando i servizi di ingegneria, i lavori, le verifiche e i collaudi divisi in macro lotti per aree geografiche interregionali e quindi non solo per la città di Messina ma per esempio per tutta la Sicilia e tutta la Calabria. È il ministero a dare degli indirizzi secondo schemi di convenzione standardizzati.alcune imprese siciliane sono riuscite a ottenere gli appalti ma sappiamo anche che per partecipare occorreva raggrupparsi con altre aziende per essere competitivi nelle diverse categorie di lavori che questi accordi quadro prevedevano. Certamente bisogna riconoscere che tali procedure, se da un lato accelerano le fasi di individuazione delle imprese che devono eseguire i lavori, dall'altro non permettono a singoli operatori economici di partecipare agli accordi di programma se non in raggruppamento con altri operatori”.

