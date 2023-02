Arrivano altri fondi per la difesa dall’ erosione costiera, in particolare per l’area della zona nord della città. Il sindaco Basile e il direttore generale del Comune Salvo Puccio oggi sono stati al Ministero dell'Ambiente per ritirare la copia del decreto che finanzia, tra gli altri, anche il progetto, redatto dal Comune di Messina, per la “Manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti – Litorali ionico” per un importo di € 3.525.914,93.

Il progetto, seguito passo passo dall’Assessore Francesco Caminiti , riguarda interventi di manutenzione straordinaria delle barriere esistenti tra Giampilieri ed il Torrente Papardo e permetteranno di ricostruire le opere di difesa che il mare, in questi ultimi periodi, ha danneggiato facendo perdere loro la capacità difensiva dagli eventi marini. Domani tutti i particolari potete leggerli nell'edizione cartacea

