La realtà nello Stretto? E’ il “fatevela a piedi”

La continuità territoriale? Le navi e i treni ibridi? L’Alta velocità ferroviaria? L’Alta capacità? L’Area integrata dello Stretto? L’isolamento? La desertificazione produttiva e lo spopolamento? Parole, solo parole. I punti interrogativi siamo noi, in carne e ossa. E siamo noi le cavie, quelli che prendono ancora la valigia e «se la fanno a piedi». Quelli che sono nati in una regione dove, come sancito dai Piani ferroviari dell’Europa 2030, si è tagliati completamente fuori, se non si riesce a completare il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo delle Reti di trasporto intercontinentale Ten-T. Come segnalatoci da molti viaggiatori dello Stretto, non c’è quasi giorno, anzi notte, che non avvenga quanto qui di seguito riportato: treni notte cancellati, ore e ore di ritardi, corse sostituite all’ultimo momento, inviti a prendere i pullman e imbarcarsi sulle navi Blu Jet. Non ci credete?

Intercity Notte 1963 Milano Centrale (20,10)-Siracusa (15,48). «Il treno oggi termina la corsa a Villa San Giovanni alle ore 10 per un inconveniente tecnico a Messina Marittima. Dopo il traghettamento con nave Blu Jet, i passeggeri possono proseguire il viaggio con treno R 12997 Messina Centrale (14,35)-Catania Centrale (16,32), dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R5379 Catania Centrale (16,50)-Siracusa (18,05)».

Intercity Notte 1965 Messina Centrale (13,20)-Palermo Centrale (16,55). «Il treno oggi è cancellato per un inconveniente tecnico a Messina Marittima. Dopo il traghettamento con nave Blu Jet, i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R5363 Messina Centrale (14,37)-Palermo Centrale (17,29)».

Intercity Notte 1954 Palermo Centrale (18,48)-Messina Centrale (21,55). «Il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Villa San Giovanni dove trovano proseguimento con il treno Icn 1960 Siracusa (21,45)-Roma Termini (9,51)».

Intercity Notte 1956 Siracusa (19,10)-Roma Termini (7,18). «Il treno oggi ha origine da Villa San Giovanni alle ore 0,05. I passeggeri in partenza da Siracusa, Augusta, Lentini, Catania Centrale, Acireale, Giarre Riposto, Alcantara, Taormina e Messina Centrale, possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Villa San Giovanni dove trovano proseguimento con il treno Icn 1960 Siracusa (21,45)-Roma Termini (9,51)».

