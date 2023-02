Messina, riqualificazione della linea tranviaria: nessun passo indietro

L’amministrazione comunale non fa nessun passo indietro rispetto alla progettazione della riqualificazione della via tranviaria e in particolare dell’area della cortina del porto e di provinciale. È quanto in sintesi emerso oggi durante la seduta della prima commissione consiliare alla quale ha partecipato anche il vice sindaco Salvatore Mondello. L’assessore ha sottolineato come solo modifiche all’interno dell’alveo contrattuale possono essere fatte in corso d’opera e le proposte arrivate in questi giorni a proposito della mantenimento del doppio binario nei due assi non lo sono. Ha anche aggiunto che, per esempio a Provinciale, qualche soluzione per alleggerire il peso della mancanza di parcheggi può anche essere trovato, ma che comunque ci si trova all’interno di un’area molto ricca di zone di sosta di interscambio. Per quanto riguarda invece il cantiere della pista ciclabile a Principe, questa mattina con il direttore generale Salvo Puccio hanno effettuato un sopralluogo e anche in questo caso proporranno al direttore dei lavori delle soluzioni utili affinché possa essere ricavata qualche nuova area di sosta a favore di residenti e commercianti della zona. Giovedì mattina il sindaco incontrerà gli abitanti del villaggio per discutere della vicenda.

