Messina, la “Città di Antonello” una vera occasione per accendere i riflettori

Una riproduzione della statua della Madonna con il Bambino, nei prossimi giorni, verrà collocata al Convento di S. Maria di Gesù Superiore a Ritiro, dove riposerebbe il grande Antonello da Messina. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 544esimo anniversario della morte del grande pittore Antonello da Messina, avvenuta secondo gli studiosi tra il 14 e 24 febbraio del 1479. Dato che il 25 venne letto il testamento.

La Fondazione di partecipazione "Antonello da Messina" con i volontari che si occupano della promozione e cura del sito Antonello, nel fine settimana, hanno effettuato alcuni interventi di scerbatura e pulizia dell'area esterna, un perimetro di circa tremila metri. Qui tra i ruderi del Monastero si troverebbe anche la tomba del genio Antonello, ritenuto uno dei più grandi ritrattisti del '400 e tra i maggiori artisti del periodo Rinascimentale. L'ambasciatore di Messina nel mondo.

«Una giornata di preparativi - spiega Giuseppe Previti coordinatore dei volontari e presidente della Fondazione Antonello -, e di promozione del sito con visite guidate gratuite. Stiamo provvedendo a sistemare l'altare maggiore, dove in occasione della ricorrenza, verrà collocata una copia in resina della statua della Madonna e il Bambino che si trova nella chiesa di Ritiro, fatta realizzare dal parroco Roberto Romeo e dalla nostra Fondazione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata