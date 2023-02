Barcellona, estorsione ai lavoratori: Bonina condannato a 5 anni e 3 mesi

Condanna quasi integralmente confermata in appello, s’è registrato solo un lieve “sconto di pena”, per il noto imprenditore barcellonese Immacolato Bonina, al processo di secondo grado che scaturì a suo tempo dalle denunce dei suoi ex 22 dipendenti che appartenevano del gruppo “Csrs” (Centro supermercati Regione Sicilia). La sezione penale della corte d’appello presieduta dal giudice Antonino Giacobello e composta dai colleghi Luana Lino e Carmine De Rose, ha dichiarato la prescrizione per il capo di imputazione “B”, si trattava del mancato versamento dei contributi all’Inps, e poi ha confermato integralmente la condanna di primo grado per l’accusa di estorsione verso i suoi ex dipendenti.

La storia

Si riduce quindi a 5 anni e 3 mesi la condanna per l’imprenditore barcellonese, difeso dall’avvocato Francesco Chillemi, che a suo tempo fu chiamato in causa dai 22 dipendenti che avevano raccontato di essere stati costretti ad accettare di percepire buste paga più “leggere” rispetto invece a quanto certificato. In primo grado Bonina era stato condannato a 6 anni e mezzo. Nel processo si sono costituiti parte civile i 22 dipendenti, in maggioranza con l’avvocato Antonino Centorrino e alcuni con gli avvocati Giorgio Leotti, Gioele Sodano e Carmelo Buccheri.

La vicenda, che ha portato alla condanna del magnate dei supermercati scaturisce dalla gestione della crisi che investì la società che gestiva la piattaforma di acquisto e distribuzione delle merci destinate a tutti i supermercati del gruppo, la “C.s.r.s. spa”, società non ammessa al concordato preventivo e dichiarata fallita il 30 novembre 2016. Parte civile era anche l’Inps costituita con l’avvocato Antonello Monoriti. Bonina, quale rappresentante legale della “C.s.r.s. spa”, nel 2014, quando già si erano verificati i primi problemi economici della società, propose un “accordo” a circa 112 dipendenti in servizio nella piattaforma logistica, “minacciando” il licenziamento se non avessero accettato.

