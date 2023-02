Messina, una fiaccolata per Lavinia Marano: "Chiediamo una giustizia equa"

Una fiaccolata è stata organizzata ieri sera per ricordare Lavinia Marano, la donna morta dopo il parto dando vita al suo bambino. Anche lui ieri era presente al corteo voluto da amici e parenti della donna a due mesi dalla sentenza pronunciata dal tribunale il 22 dicembre scorso. Una sentenza definita ingiusta dai familiari che hanno voluto manifestare il loro disappunto con un corteo che è transitato anche davanti a Palazzo Piacentini prima di concludersi a Piazza Cairoli.

Gli organizzatori spiegano le motivazioni della fiaccolata: “Lavinia è luce. Abbiamo proposto la fiaccolata in ricordo di Lavinia Marano per due ragioni; la prima è ricordare una persona che ha rappresentato positivamente la città di Messina con il suo talento e il suo altruismo, e la seconda per mantenere accesa simbolicamente la luce della speranza in una giustizia che sia equa per tutti”...

“Ma ciò che ci sta più a cuore è il senso di giustizia che purtroppo sentiamo affievolirsi di fronte ad un processo che ha tanti profili oscuri e che si avvia verso una prescrizione certa."...

Chi era Lavinia Marano

Lavinia Marano, apprezzata cantante messinese, aveva dato alla luce il suo bambino con il parto cesareo, il piccolo era nato in perfette condizioni. Alcune ore dopo il parto si era presentata però un'emorragia e i medici erano dovuti intervenire per bloccarla. Purtroppo la situazione era progressivamente peggiorata e il giorno seguente la donna era deceduta lasciando nella disperazione i suoi familiari. Nel procedimento erano parte civile il compagno Silvestro Longo (anche per il minore Francesco Longo), i fratelli Alessandro e Germano Marano, il padre Giacomo Marano e la madre Santa Di Maggio, rappresentati dagli avvocati Nunzio Rosso, Franco Rosso, Giovanni Caroè e Carola Flick.

