Zona Falcata di Messina, il tavolo delle sinergie

“Sediamoci e lavoriamoci insieme al più presto”. La sintesi della nota inviata dal presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Mario Mega, è questa. Accanto a lui, in quel tavolo istituzionale vuole il comune di Messina e la Regione per pianificare due dei più grandi e attesi progetti di riqualificazione urbana mai realizzati: la piastra logistica di Tremestieri e la Zona Falcata. Per entrambe le maxi opere che cubano, in una prima stima 300 milioni di euro, è arrivato anche l’ultimo via libera del Ministero della Infrastrutture al finanziamento della progettazione. Si tratta di 2,6 milioni di euro per “StrettoLink Messina” di Tremestieri, e 3 milioni per Zona Falcata Revival. L’Adsp dello Stretto, dopo quella di Genova, con 6,6 milioni di euro, è quella che ha ottenuto dal Governo la quota più alta di fondi per la progettazione in tutta Italia. La terza opera in cantiere è a Milazzo e riguarda il collegamento con l’area industriale e la progettazione vale un milione di euro.

Le tre progettazioni fanno parte delle 48 individuate dal Governo fra quelle presentate dalla Autorità di Sistema e sono state ritenute strategiche per il Paese. Una “patente” che darà loro anche una via preferenziale quando ci sarà da trovare le risorse (e sono davvero tanti 300 milioni) per realizzare le due importantissime opere.

