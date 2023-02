"Che fa parla? E io recitai l'Iliade". A Messina la lettera di Emanuele contro i pregiudizi sull'Asperger

"Oggi è la giornata della Sindrome di Asperger, si la mia giornata!" scrive Emanuele Francesco Bitto, 19 anni e la sindrome di Asperger. In occasione della giornata mondiale dedicata a questa sindrome, ha voluto raccontare la sua storia per far conoscere le caratteristiche, le paure, i punti di forza ma anche le difficoltà che ogni giorno una persona con Asperger deve affrontare: "Tanti già subito si chiederanno, ma gli autistici sanno pure scrivere? Purtroppo non conoscendo la nostra condizione veniamo ancora immaginati come i bambini che si dondolano assenti, che si battono la testa al muro o si mordono le mani, o come adulti maleducati, stupidi o peggio… ma non è così.

Mi ricordo per esempio quando ancora tredicenne papà mi portò con lui a lavoro e presentandomi a un collega medico sorpreso disse, pensando che io neanche potessi capire: “Che fa parla”?’ Un qualcosa subito mi scattò dentro e senza neanche guardarlo e pensare gli recitai il primo canto dell’Iliade.

Quindi ti dirò qualcosa di noi Aspie: da bambini ci chiamano piccoli professori per il linguaggio spesso forbito e per gli interessi e passioni spesso inconsueti, maniacali anche se alcune volte inutili, dove ci perdiamo letteralmente ma nel tempo diventano una conoscenza quasi enciclopedica che non smettiamo mai di arricchire, se ci chiedi cosa sia una mela noi non ti diciamo subito che è un frutto perché prima dobbiamo leggere in archivio tutti i tipi di mela che conosciamo: Renetta, Golden Delicious, Stark Granny Smith, Royal Gala, Fuji. ecc . Il nostro Q.I. è nella media o superiore alla norma.

Spesso siamo disorientati in questo mondo che non capiamo subito, le convenzioni e regole di convivenza che da tutti voi sono apprese in modo spontaneo e naturale perché innate per noi sono difficili da comprendere e devono essere spiegate, questo comporta una fobia sociale. Se in tanti chiacchierate e io non mi avvicino non è per snobismo , ma perché non so come farlo, non è naturale per me , mentre voi riuscite a parlare tutti insieme ,io non so quale sia il mio turno per inserirmi nel discorso e spesso neanche trovo gli argomenti in comune per farlo. Non posso fare due cose contemporaneamente come guardare negli occhi e ascoltare perciò non guardando posso sembrare strano. Sono goffo nel mio modo di muovermi o nel ballare, stizzo gli occhi perché la luce mi da fastidio oppure mi agito per i rumori forti e improvvisi, immaginatevi un fono per capelli che lo senti come un Mig Jet.

I luoghi affollati mi mettono panico, non riesco a processare tutti gli input sensoriali come fai tu, tutto è amplificato le luci, i suoni, i brusii gli odori, a volte motivato sopporto tutto ma poi ho bisogno di recuperare energie... Se mi dici qualcosa in tono scherzoso o sarcastico, potrei non percepire che stai scherzando e rimanere disorientato. Potresti chiedere ad un Asperger una cosa come: "Dammi una mano” e lui ti darebbe letteralmente una mano, ma non è stupido, ti capisce benissimo, è solo che tendiamo, soprattutto da piccoli a interpretare in maniera letterale i modi di dire.

Sembro ingenuo e non capisco subito i doppi sensi. Io sono come te ma funziono in maniera differente. Sono neurodiverso il mio cervello è cablato in maniera diversa è come se fossimo due computer con sistemi operativi differenti uno android e l’altro windows. Le persone asperger non soffrono di asperger ma, sono asperger e non stanno male per la loro condizione, ma per l’ambiente che li circonda che molto spesso è invalidante perché non li capisce o peggio non li accetta e le emargina. Dopo anni di tentativi di adattamento sociale andato a vuoto e vivendo a doppia velocità per tenere dietro a tutto e soddisfare le aspettative di tutti inseguendo quella che dai più è considerata la normalità, può succedere di sviluppare ansie e depressioni perché se per tutta la vita ti senti dire che sei sbagliato e non si vede cosa non funzioni in te (perché effettivamente non si vede), finisci col convincerti di essere sbagliato sul serio. Io cerco solo affetto e comprensione dalle persone che mi stanno intorno.

Io voglio fare amicizia ma non sono capace e spesso sento dire in giro che la mia è una malattia invece è solo una diversità. Risultiamo un po’ strani ma alla fine chi non ha le sue stranezze ? Nessuno può dire che la tanto decantata normalità esista davvero. Nessun essere umano è uguale all’altro e anche gli asperger sono diversi l’uno dall’altro col proprio carattere e la propria dignità"

Emanuele Francesco Bitto

