Riecco “L’Estate addosso” a Messina, Le priorità per i giovani e le categorie disagiate

Ci sarà una terza edizione dell’Estate addosso. Dopo i grandi numeri delle prime due annate (e qualche polemica sui pagamenti tardivi dell’ultima), il programma 3.0 è uno dei progetti inseriti nel calderone dei “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale”, un pacchetto da ben 73,6 milioni di euro. La formula rimarrà identica, con al centro le borse di inclusione sociale e un budget da 1 milione di euro.

Ben due progetti, uno da quasi 13 milioni e uno da 4,2 milioni, portano un nome piuttosto evocativo, “Fertility”, sottotitolo: “per la giustizia ambientale e la giustizia sociale”. In altri termini: azioni di sostegno alle imprese, creazione di un fondo per gli inserimenti lavorativi delle persone «con fragilità sociali», utilizzo di beni confiscati alla mafia e di spazi demaniali come «incubatori fisici di economie sociali», creazione di filiere di corte (a partire dal food), percorsi di co-marketing e di welfare “di comunità personalizzato”.

