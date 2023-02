Messina, l'INPS cede in locazione al Tribunale l'immobile di via Capra

L’Inps nell’ambito del piano operativo di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, prosegue lungo il percorso di valorizzazione delle proprie strutture dislocate sul territorio nazionale, secondo logiche di efficienza economica e di potenziamento della funzione sociale. Lo si legge in una nota dell’Istituto con la quale annuncia un accordo, tra l’Istituto e il Ministero di Giustizia per la cessione in locazione al Tribunale di Messina, due piani dell’immobile di via Capra.

Lo stabile è di circa 1.300 mq, moderni e cablati per rispondere alle attuali esigenze informatiche e tecnologiche.

L'immobile ospiterà ancora per un breve periodo anche gli uffici dell’Inps. L'intera struttura - si legge - sarà successivamente data in locazione e venduta all’Amministrazione giudiziaria. A questo scopo, l’Inps ha già avviato le attività propedeutiche al definitivo rilascio dell’immobile e procederà, nel corso del 2023, alla ristrutturazione di uno stabile in via Argentieri, insieme ad ulteriori 18 beni sul territorio nazionale.

© Riproduzione riservata