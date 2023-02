Comune di Messina, un fiume di domande per il "concorsone". Per 341 posti saranno in 26mila

26.423. Eccolo il numero finale. Alla mezzanotte del 15 febbraio sono scaduti i termini per presentare le domande per partecipare al maxiconcorso per Palazzo Zanca dove devono essere assunti 341 nuovi dipendenti per rimpinguare un organico che è carente di almeno 600 unità rispetto alla pianta organica.

C’è stata una clamorosa impennata delle domande negli ultimi due giorni a disposizione, se fino a martedì erano “solo” 16mila le istanze registrate sulla piattaforma informatica creata per l’occasione. Poi nelle restanti 48 ore, sono arrivate altre 10mila domande che hanno portato il numero complessivo a 26.423. Una cifra non ancora definitiva e che è destinata a crescere perchè, una dei nove bandi è stato prorogato. Si tratta di quello per funzionario tecnico. Infatti non erano stati contemplati fra i requisiti quelli legati alla laurea in Agronomia e così per tutti il termine è stato posticipato di un altro mese. Questo però non fermerà la procedura per tutti gli altri.

E allora entriamo nel dettaglio delle istanze con qualche curiosità numerica. Con 341 posti a disposizione, in maniera generica, si può dire che ce la farà uno su 77. Ma essendo differenziati per profilo questo dato cambia in maniera radicale da bando a bando.

La figura più “richiesta” è stata di gran lunga quella per istruttore Amministrativo. È una categoria C, per la quale è sufficiente avere un diploma superiore. Le istanze pervenute sono stata quasi la metà del totale, cioè 12.555. I posti disponibili per questo profilo sono 50, questo vuole dire che la spunterà uno su 251.

Ma particolarmente battuto è stato anche il bando per funzionario Amministrativo, per il quale invece serviva la laurea. È chiaro che molti laureati hanno anche partecipato al bando per Istruttore amministrativo, essendo le competenze assimilabili. Le domande per Funzionario Amministrativo sono state 5289 per 79 posti ( uno su 66). Sono invece 2011 per 50 posti a bando (1 su 40) le istanze per istruttore tecnico, quindi sempre con diploma. L’istruttore contabile con soli 7 posti ha raccolto 1534 domande. Vincerà uno su 219. A seguire di sono le 1425 istanze per funzionario legale (1 su 71). 25 i posti per funzionario contabile con 1025 candidati ( 1 su 42). Sono solo 5 i posti vacanti per funzionario della Vigilanza e se li contendono in 531 con un rapporto di un vincitore ogni 106 domande. Il numero più esiguo è quello degli avvocati. Sono solo 413 domande per 5 posti ( 1 su 82). Infine per quel che riguarda i funzionari tecnici le domande già arrivate sono 1615 per 100 posti, ma come detto c’è ancora tempo per presentare istanze. In ogni caso resta il bando con il miglior rapporto fra istanze e posti a disposizione

© Riproduzione riservata