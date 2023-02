Messina, traffico illecito di rifiuti a Gravitelli: il pm chiede dieci condanne NOMI

Dieci richieste di condanna per altrettanti imputati coinvolti nella maxi udienza preliminare davanti al gup Ornella Pastore per il traffico illecito di rifiuti edili, che vede coinvolti tutti i principali costruttori di Messina. È stato ieri il sostituto della Dda Rosanna Casabona, che rappresentava l’accusa e ha anche coordinato l’indagine della Guardia di Finanza, a formalizzare le richieste della Procura nel troncone che riguarda i giudizi abbreviati, mentre per il troncone principale sempre davanti al gup Pastore si sono già registrati nei mesi scorsi 28 rinvii a giudizio, e il processo si aprirà il prossimo 17 febbraio davanti alla sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Maria Eugenia Grimaldi.

Ecco le richieste del pm Casabona: Giuseppe Cucinotta, un anno e 6 mesi di reclusione; Cosma Fiumara, un anno; Francesco Fiumara, un anno; Antonio Maita, 3 anni e 40mila euro di multa; Andrea Mancuso, 4 anni e 60mila euro di multa; Fabio Mangano, 4 anni e 60mila euro di multa; Sarah Mangraviti, un anno e 4 mesi; Antonino Marino, 5 anni e 10 mesi più 80mila euro di multa; Letterio Mondo, 3 anni e 2 mesi più 40mila euro di multa; Antonino Romeo, 2 anni e 10 mesi più 30mila euro di multa. Ad assistere gli imputati gli avvocati Alessandro Trovato, Andrea Florio, Pietro Luccisano, Caterina Cavallaro, Filippo Mangiapane, Marco Mavaglia, Antonella Russo e Salvatore Silvestro. Già ieri sono iniziate le arringhe difensive, che si concluderanno il 24 febbraio. E quello stesso giorno sarà sentenza.

Al centro della vicenda processuale c’è un traffico di rifiuti speciali di grandi proporzioni smantellato dalla Dda e della Finanza, che ha portato a suo tempo dieci persone agli arresti domiciliari. Secondo la prospettazione accusatoria, in sostanza, per alcuni anni i principali costruttori della città si sarebbero rivolti al gruppo dei Mancuso per smaltire illegalmente i loro rifiuti di cantiere in un sito abusivo nascosto tra i boschi di Gravitelli, il loro “territorio d’appartenenza” storico sin dalla seconda guerra di mafia degli anni ’80.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata