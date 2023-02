Messina, il Comune compra novanta stufe per le scuole al freddo

Si vanno progressivamente risolvendo i problemi legati alla mancanza di impianti di riscaldamento negli istituti scolastici cittadini. Per rispondere alle tante necessità segnalate in questi giorni, dai dirigenti scolastici, il Comune ha deciso di aumentare le scorte, procedendo all'acquisto di altri novanta termoconvettori. Si tratta delle stufe elettriche a norma per le scuole che hanno la funzionalità di propagare aria calda spostando l'aria fredda verso il basso. " In questo momento - comunica Salvatore De Francesco, dirigente del Dipartimento di pubblica istruzione - non abbiamo richieste in giacenza. Sono state tutte evase con la fornitura di termoconvettori e gasolio. Abbiamo optato per queste apparecchiature, poiché rispetto alle stufe tradizionali sono perfettamente a norma e quindi adatte per le scuole". Dopo la consegna dei 35 impianti, all'istituto comprensivo "Giuseppe Catalfamo" al villaggio Cep e nel plesso staccato della scuola di S.Lucia sopra Contesse, ieri mattina, gli studenti hanno finalmente svolto la lezione in aule riscaldate e senza più giubbotti e sciarpe. Approfittando dell'assenza di alcune classi che partecipavano allo spettacolo di Pinocchio al Palacultura, il dirigente scolastico Angelo Cavallaro, ha dato subito l'ordine di posizionare nelle aule le agognate apparecchiature termiche.

