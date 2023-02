Messina piange la scomparsa del prof. De Domenico. Il cordoglio dell'Unime

Il Rettore dell'Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, esprime il cordoglio di tutta la Comunità Accademica alla famiglia per la scomparsa del prof. Emilio De Domenico.

"Persona di elevata statura morale e professionale riscontrate durante il periodo che ci ha visti lavorare fianco a fianco nel corso del suo secondo mandato in qualità di Direttore di Dipartimento - sottolinea il Rettore nel suo ricordo -. Ho avuto l'onore di essere suo Vicedirettore e non dimenticherò ogni suo prezioso insegnamento".

Dal 1997, Ordinario di Oceanografia biologica presso l'Università di Messina, in precedenza il prof. De Domenico ha ricoperto i ruoli di Associato di Protezione dell'Ambiente marino e di Ordinario di Ecologia applicata in seno all'allora Facoltà di Scienze MM.FF.NN dell'Ateneo peloritano.

Fra gli incarichi ottenuti nel corso della sua carriera vi è anche quello di componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze ambientali: Ambiente Marino e Risorse", in consorzio con le Università di Catania, Napoli Parthenope, Napoli Federico Il. È stato, in due occasioni, Direttore del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina di UniMe e, a partire da gennaio 1999, anche Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Scienze Ambientali: Ambiente marino e risorse".

Pioniere della Biologia e dell’Ecologia Marina, ha formato numerosi e valenti studenti ed ha promosso il Cdl triennale in Biologia ed Ecologia Marina (BEM) presso cui ha svolto l'insegnamentoi di Oceanografia Biologica. In tale contesto, ha collaborato alle azioni di sostegno previste dal Programma CampusOne (CRUI) ed alle attività del Cdl Specialistico in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero (BEAMC).

Il prof. De Domenico ha fatto anche parte del Comitato d'Area 05 per la valutazione dei Programmi di Ricerca d'Ateneo (PRA), del Consiglio di Presidenza dell'Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (AIOl) per il biennio 1979-1980, 1981-1982, 1985-1986 e 1987-1988. È stato responsabile della ULR di Messina nel Progetto FIRB - MIUR "Biodiversità", U.O. CoNISMa n° 8: "Comunità microbiche e masse d'acqua in Mar Mediterraneo" ed è stato componente di spicco del Gruppo Nazionale di Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano del CNR.

Nel periodo 1999 - 2012 è stato autore di oltre 70 note a stampa e comunicazioni a congresso, vanta numerose pubblicazioni e citazioni in ambito internazionale.

I funerali si svolgeranno oggi martedì 14 febbraio alle 16 nella Chiesa di Sant'Elena.

